В Кремле прокомментировали сокращение США срока действия лицензий «Группы ГАЗ»

В Кремле надеются, что сокращение Соединенными Штатами срока действия лицензий российской «Группы ГАЗ» не связано с санкциями. Об этом во вторник, 25 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться. Они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет. Но, конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Тут тоже хочется надеяться, что это никоим образом ни с какими санкциями не связано», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что абсолютно «нерезонно говорить о каких-то априори санкциях в отношении России». Представитель Кремля добавил, что, несмотря на эти слова, «за океаном происходит много противоречивого».

«Иногда это весьма и весьма с трудом поддается анализу и тем более пониманию», — заключил он.

На запрос «Известий» прокомментировать меру минфина США в отношении «Группы ГАЗ» в пресс-службе компании отметили, что не комментируют это сообщение.

Днем ранее США сократили срок действия лицензии «Группы ГАЗ» сроком до 90 дней. Разрешение теперь будет действовать до 27 апреля 2022 года. До этого лицензии выдавались на год, срок действующей лицензии истекает в среду, 26 января.

Как отметило агентство Reuters, данное решение было принято из-за напряженности в отношениях России и Украины.

24 января Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

США в апреле 2018 года внесли в «черный список» российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе «Группу ГАЗ». Тогда Вашингтон ввел санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине» и «вмешательства» в президентские выборы в 2016 году.