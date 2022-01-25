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Рособрнадзор заявил об отсутствии оснований для изменения сроков ОГЭ и ЕГЭ

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Оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в настоящее время нет. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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В ведомстве также отметили, что итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах состоится в ранее установленные сроки.

«На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Отмечается, что Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией, и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены.

4 января заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что ЕГЭ у одиннадцатиклассников в 2022 году должен пройти в обычном формате, для этого есть все основания. Эпидемиолог допустил, что при соблюдении антиковидных требований и проведении вакцинации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, поэтому проведению экзаменов пандемия не помешает.

Планируется, что ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля.

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах планируется провести в три даты: 9 февраля, 9 марта и 16 мая 2022 года.

В 2021 году из-за пандемии досрочный период ЕГЭ был отменен, выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в вузы, сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Те, кто поступал в вуз, сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.

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