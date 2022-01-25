Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США

Президент США Джо Байден назвал корреспондента Fox News Питера Дуси «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Об этом телеканал сообщил 25 января.

Инцидент произошел перед встречей главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, когда журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины. Президент выразил недовольство, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками.

Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах [в конгресс, которые должны пройти в конце этого года]?»

Затем журналистов начали выводить из помещения для проведения совещания.

«Это большая ценность — больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — ответил с сарказмом Байден, когда сотрудники СМИ покидали зал, вероятно, не зная, что его микрофон включен.

Белый дом инцидент пока не прокомментировал, однако, по данным телеканала, Байден лично позвонил Дуси и сказал, что его ремарка «не была чем-то личным», а также призвал журналиста продолжать задавать вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%.

Телеканал Fox News популярен среди сторонников противостоящей Байдену Республиканской партии США. Дуси часто адресует острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки.