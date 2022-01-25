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Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США

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Президент США Джо Байден назвал корреспондента Fox News Питера Дуси «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Об этом телеканал сообщил 25 января.

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Инцидент произошел перед встречей главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, когда журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины. Президент выразил недовольство, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками.

Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах [в конгресс, которые должны пройти в конце этого года]?»

Затем журналистов начали выводить из помещения для проведения совещания.

«Это большая ценность — больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — ответил с сарказмом Байден, когда сотрудники СМИ покидали зал, вероятно, не зная, что его микрофон включен.

Белый дом инцидент пока не прокомментировал, однако, по данным телеканала, Байден лично позвонил Дуси и сказал, что его ремарка «не была чем-то личным», а также призвал журналиста продолжать задавать вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%.

Телеканал Fox News популярен среди сторонников противостоящей Байдену Республиканской партии США. Дуси часто адресует острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки.

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