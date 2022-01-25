Сегмент фастфуда в Петербурге показал значительный рост за годы пандемии

За последние годы в Санкт-Петербурге значительно выросло количество точек предприятий фастфуда, пишет 25 января газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитических компаний.

Как рассказала изданию генеральный директор рекламно–маркетингового агентства «Креатерра СПб» Инна Новожилова, за последние три года доля этого сегмента увеличилась с 51 до 57%, что значительно опережает кофейни, классические рестораны и кафе.

Аналогичная тенденция наблюдается и по стране в целом. По данным онлайн-сервиса Geomatrix, в 2021 году количество ресторанов самых популярных сетей фастфуда увеличилось на 15–20% по сравнению с 2019.

Причину роста сегмента фастфуда аналитики видят в готовности формата к изменениям. В условиях стремительных преобразований пандемии ставка на операционную эффективность и сокращение затрат доказала свою обоснованность. Кроме того, рестораны фастфуда быстрее конкурентов освоили новые каналы продаж и запустили дополнительные сервисы, в частности, доставку, бесконтактную оплату и услугу еды на вынос.

«Изменился и формат: стереотип, что фастфуд — это синоним джанкфуда, оказался сломан. Все чаще в меню таких заведений можно найти здоровую и полезную еду, но при этом они сохраняют высокую скорость обслуживания», — отметила в беседе с ДП генеральный директор компании Open Service Анастасия Буравцова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Быстро сыт не будешь: сети фастфуда захватывают Петербург».