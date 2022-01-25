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Сегмент фастфуда в Петербурге показал значительный рост за годы пандемии

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За последние годы в Санкт-Петербурге значительно выросло количество точек предприятий фастфуда, пишет 25 января газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитических компаний.

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Как рассказала изданию генеральный директор рекламно–маркетингового агентства «Креатерра СПб» Инна Новожилова, за последние три года доля этого сегмента увеличилась с 51 до 57%, что значительно опережает кофейни, классические рестораны и кафе.

Аналогичная тенденция наблюдается и по стране в целом. По данным онлайн-сервиса Geomatrix, в 2021 году количество ресторанов самых популярных сетей фастфуда увеличилось на 15–20% по сравнению с 2019.

Причину роста сегмента фастфуда аналитики видят в готовности формата к изменениям. В условиях стремительных преобразований пандемии ставка на операционную эффективность и сокращение затрат доказала свою обоснованность. Кроме того, рестораны фастфуда быстрее конкурентов освоили новые каналы продаж и запустили дополнительные сервисы, в частности, доставку, бесконтактную оплату и услугу еды на вынос.

«Изменился и формат: стереотип, что фастфуд — это синоним джанкфуда, оказался сломан. Все чаще в меню таких заведений можно найти здоровую и полезную еду, но при этом они сохраняют высокую скорость обслуживания», — отметила в беседе с ДП генеральный директор компании Open Service Анастасия Буравцова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Быстро сыт не будешь: сети фастфуда захватывают Петербург».

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