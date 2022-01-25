Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции из РФ в США

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Сотрудники Минераловодской таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенники изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова.

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