Лидеры стран НАТО согласились ввести беспрецедентные санкции против РФ

Лидеры стран НАТО согласились с тем, что в случае вторжения России на Украину необходимо ввести против РФ беспрецедентный пакет санкций. Об этом 25 января следует из заявления, распространенного канцелярией премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Подобные сообщения распространяются на фоне данных о том, что Россия якобы планирует нападение на Украину.

Заявление было сделано по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Франции, Польши, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

«Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — отмечается в заявлении, которое цитирует газета The Indipendent.

На встрече была подчеркнута важность международного единства перед лицом агрессии, которую якобы проявляет Россия. Джонсон на встрече подчеркнул необходимость предотвратить агрессию и указал на ее последствия.

На встрече было отмечено, что путь дипломатии остается основным для выхода из украинского кризиса.

«Лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются основным приоритетом, и приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО», — говорится в документе.

24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ей международного права, а также непартнерских отношений.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.