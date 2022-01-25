Немецкие тюнеры доработали Lada Niva Legend

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Zubr Concept представили доработанную версию Lada Niva Legend.

Как сообщает паблик Lada Niva Documentary, на автомобиль, который получил название Zubr Monster, установлен двигатель мощностью 83 л.с., соответствующий нормам токсичности «Евро-6». Дорожный просвет внедорожника увеличен на 150 мм.

Автомобиль получил доработанную подвеску, внедорожные шины, силовые бамперы, лебедку и шноркель. Цена модели пока неизвестна.

8 сентября сообщалось, что дочернее предприятие АвтоВАЗа, тольяттинская компания «Супер-Авто», готовится к выпуску Lada Niva Legend с двигателем 1,8 л.

С новым мотором Lada Niva Legend стала динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 об./мин. крутящий момент будет таким же, как у Lada Niva Legend со штатным двигателем на максимальных оборотах, а время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 4–5 с — до 12–13 c.