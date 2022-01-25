Врач назвала оптимальную суточную дозу витаминов

Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева рассказала «Известиям» о том, как в организме происходит синтез витаминов и чем опасны гипо- и гипервитаминоз.

Как отметила специалист, витамины — это органические соединения, жизненно необходимые для нормального функционирования организма. Существует 13 основных витаминов: A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12. Абсолютное большинство из них не синтезируется организмом, поэтому они должны поступать с пищей.

«Есть исключения. Например, витамин D — основная его часть синтезируется в коже под действием ультрафиолетового излучения, и лишь незначительное количество организм получает из еды. Ниацин, или B3, может быть синтезирован из триптофана, а витамин К и биотин, известный как витамин В7, синтезируются бактериями в кишечнике. Все остальное организм получает только из внешних источников», — уточнила Дехтярева.

При этом она отметила, что витамины требуются в минимальных количествах. Для сравнения, на 1 кг веса взрослому человеку ежедневно рекомендуют употреблять 0,75 г белка. При весе 75 кг это чуть больше 56 г в сутки, подчеркнула врач. По ее словам, у витамина С рекомендованная суточная доза равна 90 мг — в 622 раза меньше, и среди витаминов это самый высокий показатель.

Несмотря на то что витаминов требуется относительно мало, при несбалансированной диете и неконтролируемом приеме витаминов можно создать их дефицит, избыток или полное отсутствие — гиповитаминоз, гипервитаминоз и авитаминоз. Этому способствует разная растворимость витаминов и способность организма всасывать их.

Существуют водорастворимые витамины, к которым относятся группы В и С, и жирорастворимые, в которые входят витамины А, D, Е и К. Человеческий организм не запасает водорастворимые витамины в существенных количествах, а выводит их избыток с мочой. Жирорастворимые витамины могут накапливаться в жировой ткани и печени выше нормы, поэтому за их концентрацией нужно следить особенно внимательно.

«Конечно, если вы несколько дней не будете есть фрукты и овощи, серьезных последствий, скорее всего, не наступит. Витамины в организме запасаются впрок. Например, можно сформировать резерв до 2 мг фолиевой кислоты, известной как В9, — этого может хватить на два месяца. Примерно на такое же время должно хватить запасов витамина С — в печени может храниться до 1,5 г», — объяснила Дехтярева.

Стоит при этом помнить, что избыток или недостаток витаминов может возникать из-за нарушений в работе органов. Например, заболевания почек способны помешать своевременному выводу витаминов с мочой, а из-за синдрома мальабсорбции витамин D может не всасываться в кишечнике.

Клиническая картина гипо- и гипервитаминоза зависит от того, дефицит или избыток какого витамина возник.

«Длительное отсутствие витамина А может привести к ухудшению способности видеть в сумерках, витамина D — к рахиту, витамина С — к цинге. Тем не менее на начальных стадиях и при более легких формах заболевания симптомы не всегда специфичны — при головной боли и усталости скорее возникнет мысль о тяжелой рабочей неделе, а не о поддержании нормального количества витаминов в организме», — добавила врач.

Кроме того, недостаток или избыток определенных витаминов может вызывать усталость, бледность и перхоть.

Ранее, 24 декабря, диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист разъяснила, что жирорастворимые витамины D, E и A обладают антиоксидантным действием, самым мощным из них является витамин E. Он содержится во всех растительных маслах — подсолнечном, льняном, ореховых.

Аплетаева посоветовала придерживаться сбалансированного питания и отказаться от трансжиров, потому что они вредят здоровью и красоте.