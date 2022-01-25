МЧС помогло медикам в транспортировке пациента весом 160 кг в Коми

В Ухте спасатели пришли на помощь медикам в транспортировке больного человека весом более 160 кг. Они спустили пациента с четвертого этажа.

Инцидент произошел в ночь на 25 января в одной из квартир в доме на улице Оплеснина. Бригада медиков обратилась за помощью в ухтинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми регионального комитета ГО и ЧС. Сами они не могли вынести больного из дома для того, чтобы госпитализировать.

Как пишет ИА «Комиинформ», операция заняла около 30 минут. Чем болен ухтинец, не уточняется.

Подобные случаи не редкость для спасателей. Так, в Вуктыльском районе они доставили домой из больницы пациентку весом 240 км. В Прилузье они транспортировали до машины скорой помощи больную женщину с большим весом, находившуюся в тяжелом состоянии и под капельницей. В Сыктывкаре оказали помощь мужчине весом 210 кг.