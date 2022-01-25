Прямой эфир
Происшествия
Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Мир
Отключение света в Узбекистане произошло из-за аварии в Казахстане
Авто
В Минпромторге предложили изменить расчет налога на дорогие авто
Мир
Министр обороны Украины заявил о невысокой вероятности вторжения РФ в ближайшее время
Мир
Спасатели сняли застрявших на канатной дороге под Ташкентом туристов
Общество
За сутки в России госпитализировали 12 837 человек с COVID-19
Недвижимость
Рекомендованный доход семьи для ипотеки вырос до 90,2 тыс. рублей
Происшествия
Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции из РФ в США
Политика
В ГД назвали ожидаемым заявление Госдепа о нежелании идти на уступки России
Мир
Более 350 пассажиров «Победы» не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

Пол в квартире провалился вместе с людьми в Коми

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022