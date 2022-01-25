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Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП под Томском

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Крупное ДТП произошло 25 января на трассе Стрежевой — Нижневартовск на севере Томской области. На 12-м км трассы столкнулись автомобили Geely и Toyota Land Cruiser Prado. Скончалась женщина-пассажир, еще двух человек госпитализировали.

РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД пишет, что водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с Toyota.

От полученных травм скончалась женщина, находившаяся в автомобиле Geely. Водитель и пассажир того же автомобиля госпитализированы.

10 января в России ввели уголовную ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

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