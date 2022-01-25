В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи и сломал зуб фельдшеру

В Санкт-Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи и ударил фельдшера ногой по голове. По данным источника «Известий», инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на бульваре Красных Зорь.

По предварительным данным, фельдшер обратился за помощью в медицинское учреждение после удара, где у него зафиксировали перелом зуба. Состояние пострадавшего расценивается как удовлетворительное.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападавшего задержали, его доставили в изолятор временного содержания.

По информации источника «Известий», мужчина был ранее судим по статье о хранении и распространении наркотиков. В 2013 году он был условно-досрочно освобожден из тюрьмы.

13 декабря 2021 года в Москве мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. Ему не понравилось, как стоматолог лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил врача в живот. Медик получил проникающее ранение и был госпитализирован.

В тот же день подозреваемого — Мурада Оганесяна — задержали в столице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Оганесяна арестовали до 13 февраля 2022 года.

17 декабря стоматолог скончался от полученных травм.