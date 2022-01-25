Местных и приезжих инвесторов уравняют в правах в Алтайском крае

Инвесторам, не зарегистрированным в Алтайском крае, собираются расширить возможности получения господдержки на проекты в регионе. Краевой парламент рассмотрит соответствующие поправки в закон об инвестиционной деятельности на сессии 27 января.

Как поясняет Altapress.ru, основные условия оказания финансовой поддержки инвесторов были сформированы в 2014 году. Существуют некоторые ограничения на привлечение бюджетных средств девелоперам, не зарегистрированным в Алтайском крае.

Однако часто крупные компании развивают подразделения в регионах. Поэтому возникла инициатива уравнять в правах местные компании и филиалы из других регионов.

По словам представителя губернатора и правительства Алтайского края в заксобрании Натальи Кувшиновой, цели законопроекта — повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата, а также создание равных условий для доступа к мерам поддержки независимо от регистрации юридического лица.

Ранее Алтайский край включили в список регионов с самым низким уровнем инвестиционной привлекательности. Однако в соответствии с ежегодной оценкой НРА ему удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность в 2021 году по сравнению с 2020 годом.