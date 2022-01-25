Стало известно о просьбе Зеленского в день рождения

Президент Украины Владимир Зеленский проведет день рождения, 25 января, на работе. Поздравить его можно, перечислив деньги на благотворительность, об этом попросил сам украинский лидер, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Украинскому лидеру исполняется 44 года.

«Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела», — написал Никифоров в Facebook.

Также он опубликовал список детских домов, больниц и реквизиты для помощи учреждениям. Никифоров отметил, что благотворительные пожертвования станут «лучшим подарком для президента Украины».

20 января Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Американская газета Washington Post спросила у украинского лидера, как удалось справиться с «кошмаром», возникшим на границе страны, не имея военного прошлого. На это Зеленский ответил, что Рональд Рейган тоже не был военным человеком. Он также отметил, что для него большая честь быть президентом Украины.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.