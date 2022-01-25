В Минпромторге предложили изменить расчет налога на дорогие авто

Минпромторг совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей. В частности, обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности автомобиля. Об этом 25 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли.

«В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — сообщили в Минпромторге.

Российские власти в декабре 2021 года начали обсуждать повышение ценовой планки для автомобилей, подпадающих под налог на роскошь.

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей (или налог на роскошь) вступили в силу в 2014 году. Так, владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Всего с января по сентябрь 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров в России уменьшилось на 67.