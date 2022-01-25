В Роспотребнадзоре назвали срок поражения легких при «Омикроне»

Поражение легких при штамме коронавируса «Омикрон» может развиться на 9–10-й день заболевания. Об этом 25 января заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В легких «Омикрон» размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при «Омикроне» также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9–10-го дня болезни», — сказала специалист сайту «Лента.ру».

Пшеничная также отметила, что концентрация «Омикрона» в верхних дыхательных путях в 10 раз больше, чем у штамма «Дельта».

По словам специалиста, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые, а также дети.

23 января врачи назвали частые симптомы штамма «Омикрон». По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, 73% заболевших «Омикроном» сообщили о насморке, 68% жаловались на головные боли, у 64% отмечалась усталость. При этом 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, 44% — на кашель.

18 января вирусолог центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

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