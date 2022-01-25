В последние время Россия прочно удерживает шестое место в перечне крупнейших экономик мира, совсем немного отставая от Германии по доле в мировом ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности. По ВВП в номинальных долларах страна на 11-м месте.

В предыдущие два года России удалось сохранить позиции, сначала удержавшись от сильного падения в 2020-м, затем показав довольно высокие темпы роста экономики в 2021-м — на уровне 4,4–4,5%. Скорость восстановления превзошла даже самые позитивные прогнозы, а темпы роста ВВП оказались максимальными за 10 лет. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы темпы роста ВВП будут существенно ниже, на уровне 2,5% в текущем году, и еще более низкими в 2023-м.

Так ли важны рейтинги? Сама по себе величина ВВП еще не делает страну участником «высшей лиги» и не гарантирует процветания для граждан. Для человека имеет значение, сколько налогов он платит, растут ли доходы, доступны ли кредиты, стабильны ли цены, безопасно ли на улицах, какого качества медицинскую помощь он получит в случае болезни. В этом направлении сделано достаточно много как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. Есть компании, которым не все равно, в каких условиях живут и работают их сотрудники, какого качества медицинскую помощь они получают, на какой уровень образования могут рассчитывать их дети.

Для развития экономики важны ее структура, научный потенциал страны, ее промышленная мощь. Так, с момента перестройки экономика России прошла трудный этап «дикого капитализма», когда новые собственники и сами не верили, что стали обладателями огромных предприятий и не умели ими управлять. Именно поэтому все усилия были направлены на получение сиюминутной сверхприбыли, предприятия долгое время не модернизировались, в их развитие не инвестировали.

Развитие по-настоящему рыночной экономики началось уже в середине 2000-х годов путем проб и ошибок. За 30 лет произошли принципиальные изменения и в манере ведения бизнеса, и в корпоративной культуре, и в стратегическом планировании — от полной деиндустриализации к выдвижению задачи восстановления индустриального комплекса страны.

Необходимость возрождения отечественной промышленности понимает и руководство страны. Все программы по импортозамещению родились именно из идеи о реиндустриализации и разработке собственных уникальных технологий, ведь разного рода санкции давно стали инструментом политической и экономической борьбы против неугодных.

Сегодня можно утверждать, что в соответствии с новой стратегией в России сформирована новая структура индустрии. Это подтверждает в том числе создание крупных вертикально интегрированных холдингов, технологических кластеров, инфраструктуры для промышленного малого бизнеса. Российская нефтегазовая отрасль работает по самым современным стандартам. К примеру, МЛСП «Приразломная» компании «Газпром нефть» — единственная платформа, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. Компания «Новатэк» разработала свою технологию крупнотоннажного СПГ, а российские металлурги модернизируют заводы и даже вводят новые мощности с поистине комсомольским размахом — чего стоит один только запущенный пока в пусконаладочном режиме Тайшетский алюминиевый завод En+ Group. А весной 2021 года было объявлено, что инвестиции «Русала» в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей.

Важно отметить, что в последние годы начались и крупные инфраструктурные проекты, которые в нулевые еще не были возможны. Активно занимается расширением транспортных узлов РЖД, в регионах строятся новые современные аэропорты, призванные стать международными хабами на пересечении Европы и Азии. Хотя работы по восстановлению экономики и промышленности еще много, цифры говорят, что усилия профильных министерств и самих промышленников не проходят даром. Если созданная президентом комиссия по развитию Восточной Сибири, членом которой я являюсь, сможет выполнить поставленные задачи по реализации потенциала этого региона, можно будет уверенно говорить о высоких шансах на возвращение в число глобальных лидеров.

Автор — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

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