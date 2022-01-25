Умер автор песен Боярского и Пьехи

На 87-м году жизни скончался российский поэт, журналист и автор песен Юрий Поройков.

По данным «Известий», он умер в своей квартире на улице Достоевского в Москве. Причины смерти поэта выясняются.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года в Республике Башкортостан. Он был первым заместителем генерального директора «ИТАР-ТАСС», а также заслуженным работником культуры РСФСР. В 2007 году Поройков стал лауреатом Бунинской премии.

Кроме того, он написал слова к композициям «Помолчим» для певицы Эдиты Пьехи и «Воспоминание» для Михаила Боярского.