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Правящая партия Японии предложила ввести экономические санкции против России

Киодо: члены правящей партии Японии предложили ввести экономические санкции против России
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Члены правящей Либерально-демократической партии Японии предложили ввести экономические санкции против России в случае, если она начнет военную операцию на Украине. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает информационное агентство Kyodo. Заявления о санкциях распространяются на фоне информации о том, что Россия якобы планирует вторжение на Украину.

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«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину должны быть введены в отношении России экономические санкции», — говорится в сообщении.

В качестве конкретной санкции присутствующие предложили установить запрет на импорт природного газа из России.

«Кроме этого высказывались мнения, что нужно приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — отмечет агентство.

Представители МИД Японии заявили, что будут сотрудничать с США при принятии каких-либо решений.

Япония закупает в России сжиженный природный газ с месторождений на Сахалине. РФ — четвертый по значению поставщик этого ресурса в страну после Австралии, Малайзии и Катара.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

23 января глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о том, что Евросоюз в настоящее время работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. По его словам, наступает «новая эра конфронтации». Как добавил Шалленберг, в случае якобы возможного вторжения России на Украину он объявит об антироссийских санкциях со стороны ЕС, но хочет освободить от ограничений газовый сектор.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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