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На Алтае задержали выгнавших мальчика голым на мороз мать и отчима

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В Алтайском крае задержали мать и отчима, которые за плохое поведение выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды и обуви, решается вопрос об их заключении под стражу. Об этом 25 января сообщило следственное управление СК РФ по региону.

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«В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района подозреваемые, недовольные поведением пятилетнего сына, выгнали его из дома. Мальчик продолжительное время находился на улице при отрицательной температуре без одежды и обуви. Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет со стороны матери и сожителя.

Отмечается, что семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.

После инцидента дети были изъяты из семьи, они находятся на лечении, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили следователи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, лица из числа близкого окружения несовершеннолетних, а также представители контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в следственном управлении.

О начале проверки по факту появления видеозаписи с издевательствами над ребенком в Алтайском крае стало известно накануне. Отмечалось, что в Сети ранее было опубликовано видео, на котором мальчик стоит без одежды на улице.

До этого, 7 декабря 2021 года, в Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка. Мать жестоко избила свою дочь, снимая расправу на камеру. Известно, что видеозапись с избиением дочери женщина отправила отцу девочки. Мужчина, в свою очередь, рассказал о видео своей матери, а та обратилась к правоохранителям.

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