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В ДНР заявили о возможности использования боевиков «Правого сектора» в Донбассе

В ДНР фиксируют рост числа экстремистов «Правого сектора» на линии соприкосновения
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Боевиков запрещенной в РФ организации «Правый сектор» могут использовать в Донбассе для создания заградительных отрядов. Об этом 25 января сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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«Мы располагаем информацией о прибытии этих подразделений в район линии соприкосновения. Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. По его словам, опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

Также 24 января о подготовке Киева к наступлению заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он пояснил, что в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек — половины всего личного состава.

Объединение ряда украинских националистических организаций «Правый сектор» было создано в ходе протестов 2013–2014 годов на Майдане в Киеве. Радикалы принимали участие в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины. После госпереворота и начала гражданской войны в Донбассе лидер организации Дмитрий Ярош объявил о создании «Добровольческого украинского корпуса» для участия в боевых действиях. В 2015 году он сложил с себя полномочия лидера «Правого сектора».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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