Протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС

Противники ковид-ограничений в ночь на 24 января закидали камнями окна штаб-квартиры внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Кадры произошедшего 25 января опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что участники протеста сожгли флаг Евросоюза и развели в центре бельгийской столицы десятки костров. В полицейских они бросали мусорные баки и металлические ограждения. Кроме того, демонстранты пытались перевернуть патрульные машины. Толпу разгоняли водометами и слезоточивым газом.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил «бессмысленное разрушение и насилие на манифестации».

Всего в акции приняли участие порядка 50 тысяч человек.

В тот же день тысячи противников обязательной вакцинации от коронавируса вышли на митинг в Вашингтоне. Некоторые из протестующих выступали с такими лозунгами, как «Вакцины — это биологическое оружие массового уничтожения». Другие активно высказывались в поддержку экс-президента Дональда Трампа и утверждали, что он победил на выборах в 2020 году.

Днем ранее массовые акции против ковид-пропусков прошли во Франции. Участниками манифестаций стали около 38 тысяч человек.