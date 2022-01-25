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В ДНР заявили о переброске Украиной РСЗО и танков в Донбасс

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Украина перебросила на территорию Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танки для формирования ударных групп. Об этом во вторник, 25 января, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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«Как мы уже неоднократно заявляли, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений», — сказал он «РИА Новости».

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Он отметил, что характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям.

Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В этот же день о подготовке Киева к наступлению в Донбассе заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Как отметил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, у некоторых подразделений украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины заявил, что пришло время не только сдерживать, но и начать наступательные действия «в отстаивании национальных интересов страны».

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что обстановка на линии соприкосновения сторон в регионе продолжает деградировать.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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