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Инфекционист рассказал о невозможности отличить «Омикрон» от «Дельты»

Инфекционист Малышев: отличить штаммы коронавируса без лабораторного исследования невозможно
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Отличить штаммы коронавируса без лабораторного исследования невозможно, заявил во вторник, 25 января, врач-инфекционист Николай Малышев.

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«У постели больного «Омикрон» от «Дельты» [отличить] очень трудно. Заподозрить можно, но диагноз поставить очень трудно, и без лаборатории здесь не обойдешься», — рассказал он ТАСС.

Клинические проявления у обоих штаммов похожи друг на друга, поэтому только лабораторный анализ сможет выявить вариант вируса, а значит, поможет начать правильное лечение, добавил специалист.

Как ранее в этот день рассказал врач Вадим Покровский, «Омикрон» распространяется через слизистые глаз, оставляя после себя конъюнктивит. Также после попадания в организм новый вариант коронавирусной инфекции провоцирует головные боли и насморк.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Его выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «Дельта» и становится доминирующим. По мнению специалистов, им могут быть инфицированы как переболевшие, так и вакцинированные.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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