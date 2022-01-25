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Постпред Украины Кислица обсудил с генсеком ООН вопросы деэскалации

Постпред Украины обсудил с генсеком ООН деэскалацию вокруг страны
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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришем, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении постпредства, опубликованном в Twitter 25 января.

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«ООН в попытке деэскалации [ситуации] вокруг Украины. Сегодня постпред Сергей Кислица и генсек ООН Антониу Гутерриш встретились, чтобы в очередной раз подтвердить: любое вторжение является нарушением международного права, а также обсудить, как помощь генсекретаря ООН может способствовать деэскалации», — сказано в сообщении.

Кроме того, Кислица встретился с постоянным представителем Германии при ООН Антье Леендертсе. С ней он обсудил координацию мер реагирования на «агрессивные действия» России, которые якобы представляют угрозу региональной и глобальной безопасности, заявили в постпредстве Украины при ООН.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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