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Экономика
Рынок российских акций открылся ростом индекса Мосбиржи

Рынок российских акций открылся ростом индекса Мосбиржи

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Российский рынок акций во вторник, 25 января, открылся ростом индекса Мосбиржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) c началом сессии вырос на 1,03%, а к 7.06 мск поднялся на 1,56%, до 3 285,71 пункта.

Стоимость нефти марки Brent в настоящий момент растет на 0,56%, до $85,9 за баррель.

Накануне индекс Мосбиржи терял в ходе торгов днем около 6%, обновив минимальные отметки 8 декабря 2020 года, а долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов, впервые с декабря 2020 года. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускался на 0,09%, до $87 за баррель. Также акции российских эмитентов теряли от 2% до 12%, а Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров некоторых дешевеющих акций. В минусе торговались расписки «ВКонтакте» (VK) — падение на 10,24%, акции «Аэрофлота» — на 7,65%, «Газпрома» — на 7,52% и ВТБ — на 6,75%.

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