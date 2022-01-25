Британский телеканал сообщил о новых нарушениях Джонсоном карантинных правил

Предположительно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил антиковидные ограничения еще два раза. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил телеканал ITV. По его данным, они произошли 19 июня 2020 года во время дня рождения главы британского правительства.

Как утверждает телеканал, супруга Джонсона Кэрри Симондс, которая на тот момент была его невестой, организовала для него сюрприз, собрав днем около 30 гостей в рабочем кабинете премьера на Даунинг-стрит, 10. Отмечается, что встреча продлилась около 20–30 минут. Кроме того, вечером того же дня, друзья семьи собрались в квартире главы кабинета министров, находящейся по тому же адресу.

Однако в то время встречи ограничивались шестью людьми, не проживающих под одной крышей, и разрешались только на улице, в том числе в саду или на террасе дома. При этом необходимо было соблюдать двухметровую дистанцию.

Представитель Джонсона частично подтвердил информацию о первом мероприятии, но решительно отверг заявления о втором. По его словам, днем ненадолго «группа сотрудников канцелярии собралась, чтобы поздравить премьер-министра с днем рождения». Сам же он провел там менее 10 минут. Сообщение о вечерней встрече сотрудник Даунинг-стрит назвал «совершенной неправдой» и уточнил, что лишь небольшое число членов семьи собралось вечером на улице.

16 января Великобритания занялась расследованием мероприятий на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна в мае 2020 года. Если в ходе расследования будут обнаружены признаки поведения, потенциально являющегося уголовным преступлением, дело будет передано в полицию Лондона, которая 14 января отказалась расследовать участие премьера Великобритании Бориса Джонсона в так называемых винных вечеринках.

19 января Борис Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Он извинился за участие в мероприятии и заверил, что гнев общественности ему понятен.

14 января таблоид The Mirror сообщил, что «винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр Джонсон посещал их и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

12 января бывший замминистра внутренних дел Великобритании Норман Бейкер в беседе с RT также спрогнозировал возможность отставки Бориса Джонсона с поста премьера до конца марта на фоне скандала с его участием в вечеринке во время локдауна. К его отставке призывали оппозиция и лидеры либерал-демократов, а также Шотландская национальная партия, пишет НСН.