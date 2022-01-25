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Британский телеканал сообщил о новых нарушениях Джонсоном карантинных правил
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Британский телеканал сообщил о новых нарушениях Джонсоном карантинных правил

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Предположительно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил антиковидные ограничения еще два раза. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил телеканал ITV. По его данным, они произошли 19 июня 2020 года во время дня рождения главы британского правительства.

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Как утверждает телеканал, супруга Джонсона Кэрри Симондс, которая на тот момент была его невестой, организовала для него сюрприз, собрав днем около 30 гостей в рабочем кабинете премьера на Даунинг-стрит, 10. Отмечается, что встреча продлилась около 20–30 минут. Кроме того, вечером того же дня, друзья семьи собрались в квартире главы кабинета министров, находящейся по тому же адресу.

Однако в то время встречи ограничивались шестью людьми, не проживающих под одной крышей, и разрешались только на улице, в том числе в саду или на террасе дома. При этом необходимо было соблюдать двухметровую дистанцию.

Представитель Джонсона частично подтвердил информацию о первом мероприятии, но решительно отверг заявления о втором. По его словам, днем ненадолго «группа сотрудников канцелярии собралась, чтобы поздравить премьер-министра с днем рождения». Сам же он провел там менее 10 минут. Сообщение о вечерней встрече сотрудник Даунинг-стрит назвал «совершенной неправдой» и уточнил, что лишь небольшое число членов семьи собралось вечером на улице.

16 января Великобритания занялась расследованием мероприятий на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна в мае 2020 года. Если в ходе расследования будут обнаружены признаки поведения, потенциально являющегося уголовным преступлением, дело будет передано в полицию Лондона, которая 14 января отказалась расследовать участие премьера Великобритании Бориса Джонсона в так называемых винных вечеринках.

19 января Борис Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Он извинился за участие в мероприятии и заверил, что гнев общественности ему понятен.

14 января таблоид The Mirror сообщил, что «винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр Джонсон посещал их и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

12 января бывший замминистра внутренних дел Великобритании Норман Бейкер в беседе с RT также спрогнозировал возможность отставки Бориса Джонсона с поста премьера до конца марта на фоне скандала с его участием в вечеринке во время локдауна. К его отставке призывали оппозиция и лидеры либерал-демократов, а также Шотландская национальная партия, пишет НСН.

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