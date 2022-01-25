Болельщики погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций

По меньшей мере шесть человек погибли в давке возле стадиона, на котором проходила игра главного футбольного турнира Африки в Камеруне в понедельник, 24 января, сообщило агентство Assosiated Press.

По словам Насери Поль Бия, губернатора центрального региона Камеруна, погибших может быть больше.

Давка произошла, когда толпы людей пытались попасть на стадион Олембе в столице Яунде, чтобы посмотреть, как команда Камеруна сыграет с соперниками из Коморских Островов в последнем матче 16-го тура Кубка африканских наций.

Представители близлежащей больницы сообщили, что к ним поступили порядка 40 человек с травмами, которых доставили полиция и сочувствующие люди.

«Некоторые раненые находятся в плачевном состоянии. Нам придется перевезти их в специализированную больницу», — сказала медсестра больницы.

Свидетели рассказывали, что людей видели неподвижно лежащими на спине возле входа на стадион после давки. Многие видели среди тех, кто попал в давку, детей. По их словам, волнения начались, когда сотрудники стадиона закрыли ворота и перестали пускать людей.

На матче ожидалось около 50 тыс. человек. Вместимость стадиона составляет 60 тыс. человек, при этом его заполненность не должна была превышать 80% из-за пандемических ограничений.

Конфедерация африканского футбола (CAF), которая проводит Кубок Африки, заявила что осведомлена об инциденте.

«CAF в настоящее время расследует ситуацию и пытается получить более подробную информацию о том, что произошло. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Камеруна и местным Организационным комитетом», — говорится в заявлении конфедерации.

Камерун впервые за 50 лет принимал Кубок Африки. Центральноафриканская нация должна была принять турнир в 2019 году, но в том же году мероприятие было отменено и передано Египту из-за серьезных проблем с подготовкой Камеруна, особенно его стадионов.

Стадион Олембе — главный стадион турнира, на котором пройдут еще три игры, включая финал 6 февраля. Камерун выиграл матч 24 января со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка.

Еще одним крупным мероприятием, на котором в давке погибли люди, стал музыкальный фестиваль Astroworld Festival, прошедший 5 ноября 2021 года. В результате давки тогда погибли восемь человек, в том числе несовершеннолетние, и несколько пострадали. Двухдневный фестиваль собрал на своей площадке около 50 тыс. человек. Второй день события отменили.

Модный дом из Франции Dior отложил на неопределенный срок выпуск совместной с американским рэпером Трэвисом Скоттом капсульной коллекции одежды из-за инцидента на фестивале. Один из зрителей злополучного выступления подал в суд на артиста и организаторов фестиваля. Адвокат истца заявил, что ответчики не справились с задачей проведения безопасного концерта.