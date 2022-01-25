В Алеутском округе Камчатки введен режим ЧС из-за пожара в котельной

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Алеутском муниципальном округе Камчатского края после пожара в котельной и последующего нарушения теплоснабжения в селе Никольском на острове Беринга. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что возгорание произошло в 16:12 24 января (01:12 мск 25 января) в одноэтажном здании котельной, расположенной на улице Школьной в селе Никольском.

В 02:25 мск пожар был полностью ликвидирован. В результате повреждены помещения котельной, кровля здания уничтожена на площади 200 кв. м. Кроме того, произошло ее частичное обрушение. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

По информации ведомства, без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, в том числе 31 ребенок. В настоящее время для приема людей подготовлены пункты временного размещения: помещение спортзала Никольской средней школы и номера местной гостиницы.

Ранее, 23 января, два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморском крае. В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в тепловом коллекторе. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двоих человек. По предварительным данным, смерть людей наступила от отравления угарным газом.