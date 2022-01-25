Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН после погашения долга

Иран, Гвинея и Вануату получили возможность голосовать в Организации Объединенных Наций (ООН) после погашения части долга по взносам во всемирную организацию, сообщила в понедельник, 24 января, пресс-секретарь ООН Паулина Кубиак.

«Генеральная Ассамблея приняла к сведению, что Гвинея, Иран и Вануату произвели платежи, необходимые для сокращения своей задолженности ниже сумм, указанных в статье 19 Устава. Это означает, что они могут возобновить голосование в Геннассамблее», — приводит ее слова на брифинге портал Barron's.

Согласно статье 19, любая страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если ее задолженность по платежам равна или превышает сумму взноса за последние два полных года.

О выплате Ираном более $18 млн через счет в Сеуле стало известно в пятницу, 21 января. Это подтвердили источники ООН и Южной Кореи. Гвинея должна была заплатить не менее $40 тыс., Вануату — $194, чтобы восстановить свое право голоса.

Другими странами, которые потеряли право голоса в ООН в начале января, были Судан, которому нужно заплатить около $300 тыс., Венесуэла, которой грозит минимальный платеж порядка $40 млн, Антигуа и Барбуда — долг около $37 тыс., Конго-Браззавиль — около $73 тыс. и Папуа - Новая Гвинея — чуть более $13 тыс.

В июне 2021 года за неуплату регулярных взносов в бюджет Организации объединенных наций на протяжении двух лет Иран и Центральноафриканская республика были лишены права голоса в Генассамблее ООН. Об этом сообщалось в письме генсека организации Антониу Гутерриша председателю 75-й сессии ГА Волкану Бозкыру.

19 января президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Российский лидер предложил обсудить ситуацию в Афганистане. Также Путин заявил, что хотел бы услышать позицию Раиси по ситуации вокруг иранской ядерной сделки.