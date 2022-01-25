Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья
Экономика
Россия может расширить свой флот Северного морского пути
Наука
COVID-19 предложили лечить электростимуляцией мозга
Общество
Хакеры The Infraud Organization заключили досудебное соглашение
Экономика
В России обсуждают токенизацию безналичных расчетов
Мир
Макрон призвал США и ЕС к скорейшей деэскалации ситуации на Украине
Мир
В Белом доме заявили об эффективности угроз санкций в «сдерживании» РФ
Мир
В Киеве заявили об участии во встречи нормандской четверки всех стран-участниц
Экономика
Биометрию планируют начать собирать в МФЦ
Мир
В ВОЗ не исключили появление новых штаммов после «Омикрона»

Россия может расширить свой флот Северного морского пути

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 2027 году «Роснефть» построит на ССК «Звезда» (создается консорциумом инвесторов во главе с компанией по поручению президента России Владимира Путина) 10 нефтеналивных танкеров Arc-7. Об этом «Известиям» рассказали в «Роснефти». В компании сообщили, что первое судно будет готов уже в 2024 году, еще два будут построены в 2025-м, три — в 2026-м и четыре — в 2027-м.

Беринговая оборона: для защиты северо-востока РФ создают новую дивизию
Соединение обеспечит безопасность Северного морского пути и арктических районов

«Cегодня мы не просто с нуля создаем сверхсовременный судостроительный кластер, не имеющий аналогов в России, мы находимся у истоков создания абсолютно новой для нашей страны отрасли промышленности — крупнотоннажного гражданского судостроения. Безусловно, это и интеллектуальный, и технологический вызов, и целый ряд задач мы вынуждены решать с колес», — заявил «Известиям» вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

О том, что «Звезда» рассчитывает подписать контракты на строительство десяти танкеров для проекта «Восток Ойл», ранее сообщал замгендиректора ССК Константин Глобенко. Речь о танкерах-челноках дедвейтом 120 тыс. тонн, уточнял он.

Строительство танкеров позволит увеличить перевозку углеводородов по Северному морскому пути, а значит, и их добычу в северном регионе страны, что приведет к ускорению экономического развития ряда субъектов России, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Впрочем, по мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, одна из основных задач строительства судов — развитие необходимых транспортных мощностей, которые обеспечат круглогодичный вывоз нефти, добываемой в рамках «Восток Ойл». Как писали «Известия», кластер «Роснефти» на базе месторождений в Красноярском крае к 2030 году может обеспечить добычу в 100 млн тонн нефти в год.Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идите, суда: Россия расширит присутствие на Северном морском пути

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022