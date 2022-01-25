Россия может расширить свой флот Северного морского пути

К 2027 году «Роснефть» построит на ССК «Звезда» (создается консорциумом инвесторов во главе с компанией по поручению президента России Владимира Путина) 10 нефтеналивных танкеров Arc-7. Об этом «Известиям» рассказали в «Роснефти». В компании сообщили, что первое судно будет готов уже в 2024 году, еще два будут построены в 2025-м, три — в 2026-м и четыре — в 2027-м.

«Cегодня мы не просто с нуля создаем сверхсовременный судостроительный кластер, не имеющий аналогов в России, мы находимся у истоков создания абсолютно новой для нашей страны отрасли промышленности — крупнотоннажного гражданского судостроения. Безусловно, это и интеллектуальный, и технологический вызов, и целый ряд задач мы вынуждены решать с колес», — заявил «Известиям» вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

О том, что «Звезда» рассчитывает подписать контракты на строительство десяти танкеров для проекта «Восток Ойл», ранее сообщал замгендиректора ССК Константин Глобенко. Речь о танкерах-челноках дедвейтом 120 тыс. тонн, уточнял он.

Строительство танкеров позволит увеличить перевозку углеводородов по Северному морскому пути, а значит, и их добычу в северном регионе страны, что приведет к ускорению экономического развития ряда субъектов России, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Впрочем, по мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, одна из основных задач строительства судов — развитие необходимых транспортных мощностей, которые обеспечат круглогодичный вывоз нефти, добываемой в рамках «Восток Ойл». Как писали «Известия», кластер «Роснефти» на базе месторождений в Красноярском крае к 2030 году может обеспечить добычу в 100 млн тонн нефти в год.Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идите, суда: Россия расширит присутствие на Северном морском пути