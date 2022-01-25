Группа ученых из США собрала и систематизировала всю имеющуюся информацию о возможностях современных методов транскраниальной (проводящейся без хирургического вмешательства через поверхность головы) электрической и магнитной стимуляции мозга, которые можно использовать для борьбы с COVID-19. Результаты исследования говорят, что воздействие на мозг магнитным полем или электрическим током позволяет облегчить течение коронавирусной инфекции в острой стадии, минимизировать функциональные нарушения, появляющиеся сразу после нее, ускорить реабилитацию после болезни, а также вылечить неприятные неврологические и психологические последствия заражения коронавиурсом.

По мнению американских ученых, на острой стадии COVID-19 транскраниальная стимуляция мозга может усиливать иммунный ответ организма и подавлять острые нейровоспаления, которые часто вызывает коронавирус. Также воздействие на нервную систему может улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как сказано в статье, еще одно возможное применение стимуляции мозга в острой фазе инфекции — борьба с неврологическими симптомами. К ним относятся, например, головная боль, головокружения, потеря обоняния и вкуса, которые можно лечить, воздействуя на мозг.

С влиянием коронавирусной инфекции на нервную систему также отчасти связано появление дыхательной недостаточности, поэтому, стимулируя мозг, можно облегчить состояние пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. При этом у таких больных из-за подключения к системе искусственного дыхания увеличивается риск смертельно опасных тромбозов, который также можно минимизировать за счет воздействия через мозг на нервную систему.

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ПоТОК сознания: COVID-19 предложили лечить электростимуляцией мозга