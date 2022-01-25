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Макрон призвал США и ЕС к скорейшей деэскалации ситуации на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал коллег по переговорам к активному участию Евросоюза (ЕС) в ситуации на Украине. Об этом он заявил в ходе видео- и аудиоконференции вечером 24 января, сообщили в Елисейском дворце.

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«Президент республики выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины и призвал к необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации. Эта деэскалация должна сопровождаться выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками. Это также должно реализовываться через расширенный диалог с Россией, который мы ведем», — говорится в заявлении резиденции Макрона.

Заявление французского президента также предполагает решительное продолжение переговоров в рамках нормандского формата: такова цель встречи, которая состоится на уровне советников в Париже в среду, 26 января. Французский лидер заявил о роли ЕС в надлежащем ответе на предложения России, сделанные в декабре прошлого года.

Эммануэль Макрон провел 24 января аудио- и видеоконференцию по инициативе президента США Джо Байдена с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председателем Совета министров Италии Марио Драги, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В ходе переговоров он заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, говорится в заявлении.

Ранее 24 января НАТО заявила об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Дополнительное вооружение направят Дания, Испания, Франция, Нидерланды. Соединенные Штаты также заявили о рассмотрении возможности увеличить военное присутствие в восточной части Североатлантического альянса.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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