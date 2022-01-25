Появилось видео с места поисков погибшего подо льдом Невы ребенка

Поисковые работы на месте падения под лед ребенка продолжаются. Около 40 человек в акватории Невы пытаются найти погибшего мальчика, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ в понедельник, 24 января.

«В 18:40 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне Новосаратовке во Всеволожском районе на акватории реки Невы провалился под лед ребенок. Незамедлительно к месту были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве.

К поисковым работам сразу же по прибытии приступили водолазы. Всего к поискам привлечено 37 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что двое мальчиков гуляли около обледеневшего водоема, один из них провалился под лед и исчез. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку и координирует работу аварийно-спасательных служб.

«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту пропажи несовершеннолетнего в деревне Новосаратовке. По предварительным данным, несовершеннолетний, находясь вблизи водоема, упал под лед. В настоящее момент прокуратурой осуществляется координационная деятельность аварийно-спасательных служб, также взяты на контроль ход и результаты проверки, проводимой следственными органами», — добавили в прокуратуре.

В конце декабря 2021 года две жительницы Санкт-Петербурга утонули в автомобиле в Гдовском районе Псковской области. Их автомобиль Renault Kaptur съехал с дороги, упал в реку и утонул, проломив лед. Пассажиры не смогли выбраться.