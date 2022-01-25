Первые случаи «Омикрон»-штамма выявлены в Ярославской области

Первые пять пациентов с «Омикрон»-штаммом зафиксированы в Ярославской области. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Звягин.

«Штамм «Омикрон» выявлен у пяти человек», — цитирует Звягина ТАСС.

Информация о состоянии пациентов не сообщается. Также пока нет данных о том, выезжали ли заболевшие за границу.

За сутки в Ярославской области выявлено 289 случаев коронавируса. Уровень коллективного иммунитета — 58,3%.

Газета Business Insider 24 января сообщила о семи признаках «Омикрона», на которые следует обратить внимание родителям. Эксперты отметили, что у детей в возрасте от 8 до 12 лет часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, першение в горле, насморк, повышение температуры, чихание и кашель. Среди менее распространенных симптомов выделили сыпь и кишечные расстройства, таких как диарея.

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Его выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «Дельта» и становится доминирующим. По мнению специалистов, им могут быть инфицированы как переболевшие, так и вакцинированные.

23 января директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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