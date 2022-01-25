У футболиста «Зенита» Сердара Азмуна обнаружили коронавирус

Тест на коронавирусную инфекцию иранского форварда петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердара Азмуна показал положительный результат. Об этом в понедельник, 24 января, сообщается в Twitter подкаста Gol Bezan.

Кроме того, тест его партнера сборной Ирана Эсхана Хайсафи также оказался положительным. Оба игрока были заявлены командой на отборочный матч чемпионата мира в Катаре. Иран должен провести домашние матчи против сборных Ирака (27 января) и ОАЭ (1 февраля).

Руководство «Зенита» 23 января приняло решение оштрафовать Сердара Азмуна за подписание контракта с леверкузенским «Байером» (Германия). Футболист отправился в Германию на встречу с представителями «Байера», не предупредив об этом тренерский штаб своей команды. Теперь нападающего ждет штраф, поскольку он нарушил медицинский протокол «Зенита». Кроме того, по данным СМИ, футболист может быть переведен во вторую команду клуба.

О том, что «Байер» подписал контракт с Азмуном, стало известно 22 января. Отмечалось, что соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Оно будет действовать до 2027 года.