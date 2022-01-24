Президент Украины Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация в стране под контролем и причин для паники нет. Видеообращение украинского лидера в понедельник, 24 января, было размещено в его Telegram-канале.

«Ситуация на востоке — всё под контролем, оснований для паники нет», — резюмировал Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности Украины (СНБО).

Он подчеркнул, что первым вопросом заседания была ситуация на востоке страны.

«Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования», — заявил он.

Также президент Украины добавил, что текущий отопительный период в стране пройдет спокойно, так как газа в подземных хранилищах и угля достаточно.

«Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем всё, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что всё пропало», — отметил Зеленский.

Ранее в этот день стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, отмечает альянс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он назвал «информационной истерикой», щедро обрамленной огромным количеством ложной информации, происходящее в западных СМИ.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.