Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Врач рассказала о полезных свойствах тыквы
Мир
В ЕС выразили готовность направить в Киев миссию по борьбе с кибератаками
Мир
Посол Антонов прокомментировал данные об эвакуации российских дипломатов
Мир
Польша 25 января начнет строить заграждение на границе с Белоруссией
Мир
Белый дом подтвердил планы на дальнейшее продвижение НАТО в Европе
Мир
Пентагон заявил о привидении в готовность 8,5 тыс. военных для переброски в ЕС
Мир
В МИД РФ ответили французской Le Figaro на упрек в «неулыбчивости» Лаврова
Общество
Композитор Тюрин подаст в суд на «МБА» из-за прав на песню группы Reflex

Около 40 км федеральных дорог привели в порядок в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Брянской области в 2021 году капитально отремонтировали 40 км федеральных трасс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

Один из участков расположен на трассе А-240 в Новозыбковском районе. Его протяженность составляет 10 км. Там дорожник усилили несущую способность дороги, укрепили обочины, выполнили переустройство труб, заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение, установили новые знаки и нанесли разметку.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, до конца 2022 года на трассе намерены завершить ремонт участка с 194-го по 216-й км. Основной объем работ, включая укладку нового дорожного покрытия, уже выполнен.

Кроме того, в 2021-м привели в порядок участки дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия. Речь идет об отрезках с 66-го по 76-й км и с 129-го по 144-й км, проходящих по Карачаевскому и Брянскому районам.

В деревнях Новые Ивайтенки и Старые Ивайтенки на 105-м и 107 км, а также на четырех развязках установлены линии электроосвещения общей протяженность 6 км. Работа по устройству еще 4 км линий продолжается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022