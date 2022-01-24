Около 40 км федеральных дорог привели в порядок в Брянской области

На территории Брянской области в 2021 году капитально отремонтировали 40 км федеральных трасс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

Один из участков расположен на трассе А-240 в Новозыбковском районе. Его протяженность составляет 10 км. Там дорожник усилили несущую способность дороги, укрепили обочины, выполнили переустройство труб, заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение, установили новые знаки и нанесли разметку.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, до конца 2022 года на трассе намерены завершить ремонт участка с 194-го по 216-й км. Основной объем работ, включая укладку нового дорожного покрытия, уже выполнен.

Кроме того, в 2021-м привели в порядок участки дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия. Речь идет об отрезках с 66-го по 76-й км и с 129-го по 144-й км, проходящих по Карачаевскому и Брянскому районам.

В деревнях Новые Ивайтенки и Старые Ивайтенки на 105-м и 107 км, а также на четырех развязках установлены линии электроосвещения общей протяженность 6 км. Работа по устройству еще 4 км линий продолжается.