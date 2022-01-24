В МИД РФ ответили французской Le Figaro на упрек в «неулыбчивости» Лаврова

В Министерстве иностранных дел России в понедельник, 24 января, дали видеоответ французской газете Le Figaro, которая в статье «Бескомпромиссный дипломат» заявила, что на лице главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова нет и «намека на улыбку».

«Его суровое лицо без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны», — отметили в газете.

Издание подчеркнуло, что российский министр за 18 лет пребывания в должности не позволял себе кокетства, что сообразно его жесткому образу «главы российской дипломатии, который не ищет компромисса».

В ответ в МИД РФ отметили, что не могут допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком и подобрали фотографии «никогда не улыбавшегося Лаврова». На подборке российский министр искренне улыбается, а порой и смеется.

Ролик разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав этот фейк Le Figaro самым «смешным фейком» западных СМИ.

Ранее, 21 января, Лавров в шутку укорил журналистов после того, как они не успели заснять его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом на встрече в Женеве. Глава МИД России с улыбкой заметил, что задача журналистов поймать момент, а «если не вышло — значит, не вышло». Кассис в свою очередь посмеялся над шуткой Лаврова. После этого Лавров и Кассис вновь пожали руки.