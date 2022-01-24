Умер глава редакционного совета «Русской мысли» Виктор Лупан

Глава редакционного совета издания «Русская мысль» Виктор Лупан умер в Париже в возрасте 67 лет. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в редакции журнала.

«Мы переживаем состояние шока <…> Уход из жизни Виктора Николаевича, замечательного журналиста и прекрасного человека, стал тяжелой утратой для русского зарубежья», — приводит ТАСС сообщение редакции.

Журналист и писатель Виктор Лупан родился 3 апреля 1954 года в городе Черновцы на Украине. После переезда семьи в Молдавию получил образование в Кишиневе.

В 70-х годах вместе с семьей выехал из СССР в Бельгию, где учился в Институте театра и кино. С 1985 года жил и работал во Франции.

Лупан руководил французским издательством Syrtes. С 2006 года возглавлял издание «Русская мысль». Журналист был автором сотен публикаций в прессе, нескольких книг и документальных фильмов. Кроме того, он выступал с лекциями по проблемам образования.