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В ЕС выразили готовность направить в Киев миссию по борьбе с кибератаками

Боррель: Евросоюз готов направить на Украину миссию для борьбы с кибератаками
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Европейский союз (ЕС) готов направить на Украину специальную миссию для содействия в борьбе с кибератаками. Такое заявление 24 января сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Мы готовы направить миссию на Украину, чтоб помочь бороться с подобными кибератаками», — сообщил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Слова Борреля приводит издание Independent.

В ночь на 14 января сайты МИД Украины, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия подверглись так называемой массированной кибератаке. Хакеры разместили сообщения, предупреждающие жителей страны «бояться и ожидать худшего».

Кроме того, в появившихся сообщениях украинцев предупреждали о том, что якобы личная информация жителей страны, которая загружена в «общую сеть»​​, будет уничтожена без возможности восстановления.

Как заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры, связанные с разведслужбами Белоруссии. Позже по факту кибератаки было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США поддерживают контакт с Украиной касательно произошедшего, а также предложили свою помощь в расследовании. По ее словам, США, их союзники и партнеры «обеспокоены этой кибератакой».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация подпишет с Украиной соглашение об усилении киберсотрудничества. Он осудил кибератаки на правительство Украины.

21 декабря американская газета New York Times рассказала, что Соединенные Штаты и Великобритания тайно отправили на Украину группу специалистов в области кибербезопасности. Как уточняется, Запад хочет помочь Киеву быть готовым к якобы готовящимся кибератакам.

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