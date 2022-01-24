Врач рассказала о полезных свойствах тыквы

Тыква является источником незаменимых нутриентов для организма человека. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В. В. Виноградова Ольга Аришева.

«Тыква ― диетический овощ, который содержит большое количество витаминов ― группы В, А, С, Е, К, Т, а также минералов ― калий, железо, кальций. При этом она низкокалорийна. 100 граммов овоща содержат только 22 калории. Пользой обладает не только мякоть, но и семечки, в которых содержится большое количество цинка», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила врач, особенно богата тыква витамином А — в 100 граммах его мякоти содержится 100% суточной нормы этого нутриента. Кроме того, этот овощ содержит несколько антиоксидантных веществ, также полезных для организма. Это альфа-каротин, бета-каротин, бета-криптоксантин. Они разрушают свободные радикалы и не позволяют им же повреждать здоровые клетки тела.

Тыква, по словам врача. поможет укрепить иммунитет — содержащийся в мякоти витамин С увеличивает выработку лейкоцитов и помогает иммунным клеткам работать более эффективно. Бета-каротин, также содержащийся в мякоти, поможет защитить зрение. А лютеин и зеаксантин способны снизить вероятность развития катаракты с возрастом и развитие дегенеративных процессов глаз.

При помощи тыквы возможно и нормализовать сон. Здесь помогут семена плода. По словам врача, в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме преобразуется в гормоны серотонин и мелатонин. Они обладают расслабляющим действием, а мелатонин делает сон крепким и помогает справиться с бессонницей.

А калий и антиоксиданты, содержащиеся в тыквенной мякоти, помогут защитить сердце. Калий необходим для нормализации кровяного давления и сердечного ритма. А актиоксиданты поддерживают сосудистые стенки эластичными и снижают вероятность сердечно-сосудистых болезней.

«Как и любой полезный продукт, тыкву стоит употреблять в меру. Ее частое употребление может стать причиной вздутия живота и диареи», — добавила Аришева.

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