Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Власти Ленобласти усилили ограничения из-за COVID-19
Мир
Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны
Общество
Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки
Мир
Секретарь СНБО призвал СМИ не сеять панику вокруг ситуации на Украине
Общество
Врачи стали чаще диагностировать коронавирус у детей в Подмосковье
Мир
Немецкий политолог оценил статью WSJ о «пророссийской» политике ФРГ
Страна
Число туристов на новогодних каникулах удвоилось в Мурманской области
Мир
Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе

Врач рассказала о полезных свойствах тыквы

Гастроэнтеролог Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тыква является источником незаменимых нутриентов для организма человека. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В. В. Виноградова Ольга Аришева.

В чешуе: какая рыба спасет иммунитет россиян
Врачи советуют есть зимой побольше сельди и скумбрии

«Тыква ― диетический овощ, который содержит большое количество витаминов ― группы В, А, С, Е, К, Т, а также минералов ― калий, железо, кальций. При этом она низкокалорийна. 100 граммов овоща содержат только 22 калории. Пользой обладает не только мякоть, но и семечки, в которых содержится большое количество цинка», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила врач, особенно богата тыква витамином А — в 100 граммах его мякоти содержится 100% суточной нормы этого нутриента. Кроме того, этот овощ содержит несколько антиоксидантных веществ, также полезных для организма. Это альфа-каротин, бета-каротин, бета-криптоксантин. Они разрушают свободные радикалы и не позволяют им же повреждать здоровые клетки тела.

Тыква, по словам врача. поможет укрепить иммунитет — содержащийся в мякоти витамин С увеличивает выработку лейкоцитов и помогает иммунным клеткам работать более эффективно. Бета-каротин, также содержащийся в мякоти, поможет защитить зрение. А лютеин и зеаксантин способны снизить вероятность развития катаракты с возрастом и развитие дегенеративных процессов глаз.

При помощи тыквы возможно и нормализовать сон. Здесь помогут семена плода. По словам врача, в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме преобразуется в гормоны серотонин и мелатонин. Они обладают расслабляющим действием, а мелатонин делает сон крепким и помогает справиться с бессонницей.

А калий и антиоксиданты, содержащиеся в тыквенной мякоти, помогут защитить сердце. Калий необходим для нормализации кровяного давления и сердечного ритма. А актиоксиданты поддерживают сосудистые стенки эластичными и снижают вероятность сердечно-сосудистых болезней.

«Как и любой полезный продукт, тыкву стоит употреблять в меру. Ее частое употребление может стать причиной вздутия живота и диареи», — добавила Аришева.

18 января врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о пользе воды натощак. По ее словам, благодаря этой полезной привычке, у человека запускаются все процессы — «желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора». Эксперт отметила, что крайне важно, чтобы вода была комнатной температуры, а при наличии болей в животе — еще более теплой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022