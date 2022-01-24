Количество ДТП с участием детей снизилось в Псковской области

В 2021 году на территории Пскова зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. При этом 17 из них были пешеходами, трое — пассажирами, двое — велосипедистами. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД по городу Владимир Папорт.

Таким образом, число ДТП с участием детей уменьшилось на 15,4%, пишет Псковская лента новостей. На 21% снизилось количество пострадавших несовершеннолетних в дорожных авариях. Погибших детей не было, добавил Владимир Папорт.

Как стало известно 17 января, пять человек получили травмы при столкновении трех автомобилей на трассе в Псковской области. Двое пострадавших — несовершеннолетние. Авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Невель на территории Палкинского района. Водитель Opel совершал обгон и допустил столкновение с машиной SsangYong. Водитель Kia, уходя от столкновения, съехал в кювет.