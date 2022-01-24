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Четыре детсада и два детдома намерены возвести в Астраханской области

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В муниципалитетах Астраханской области в 2022 году планируют построить четыре новых детских сада и два дома для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

В конце 2021 года был заключен контракт на строительство двух трехэтажных домов для детей-сирот в поселке Лиман. Сдать объекты планируется в конце 2022-го, пишет «Астрахань-24».

В Ахтубинске сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на возведение двух детсадов-яслей на 120 мест. В городе Харабали уже ведутся работы по заливке свай под детсад на 60 мест.

Кроме того, начались подготовительные работы по детсаду на 60 мест в поселке Кирпичного завода № 1 в Приволжском районе региона.

Ранее сообщалось, что на территории Астраханской области планируют возвести 11 новых детских садов. Сроки при этом не назывались.

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