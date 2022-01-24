Генсек НАТО Столтенберг заявил о стремлении усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

В НАТО намерены усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией. Об этом 24 января заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Также в ходе пресс-конференции он подтвердил, что НАТО открыта для новых стран-членов. Заявление Столтенберга сделано на фоне распространяемой информации о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину.

«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — Столтенберг после переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что «эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Как добавил официальный представитель Кремля, вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Песков уточнил, что напряжение усиливается не из-за России, а из-за действий США и НАТО, а также распространяемой ими информации.

Также в понедельник стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

Днем ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

По его словам, в связи с подобной активностью в ОДКБ посчитали важным «снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности».

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.