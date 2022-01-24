Число туристов на новогодних каникулах удвоилось в Мурманской области

В прошлом году Мурманскую область посетили около 450 тыс. путешественников. На новогодних каникулах было зафиксировано более 75 тыс. туристов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что раньше туристический поток держался за счет азиатских туристов, а теперь в Заполярье едут преимущественно россияне. По его словам, такое замещение несет больше средств в экономическом плане. Он добавил, что программа туристического кешбэка с возвратом 20% от стоимости поездки доступна для путешествий и по Кольскому Заполярью, передает ИА «Би-порт».

В Мурманской области зарегистрировали новых резидентов Арктической зоны РФ. Предприниматель Олег Ющенко планирует создать рыбацкую деревню в Териберке, где будут места для размещения рыболовной оснастки, зоны отдыха и рыбный аутлет. Там уже построили туристический комплекс. Компания «Снежная деревня» будет создавать многофункциональный туристический комплекс в Кировске. Предприниматель Кристина Павлова намерена возвести мини-гостиницу в Кандалакше.