ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Федеральная налоговая служба (ФНС) России 24 января объяснила методику расчета не облагаемой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы годового дохода по банковским вкладам.
Так, данная сумма рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на ключевую ставку Центрального банка, установленную на 1 января текущего года. Доходы равные или ниже этой суммы не будут облагаться НФДЛ.
В случае если доход оказывается выше, налогом должна облагаться разность дохода и свободной от НДФЛ суммы. Как уточнили в ФНС, оформлять и декларировать такие доходы не нужно.
«Главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга. <…> Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, не будут облагаться налогом доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. По итогам года ФНС рассчитает сумму налога и направит физлицу извещение об уплате НДФЛ.
«С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки», — добавили в ФНС.
Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчики должны до 1 декабря 2022 года.
О вступлении в силу соответствующей нормы закона стало известно 18 декабря. Согласно нововведению, НДФЛ в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей, то есть россияне в 2022 году будут платить налог с процентного дохода, превышающего 85 тыс. рублей.
Как рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, дата заключения банковского договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы подоходного налога проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.
С вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока, есть нюанс. Если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались до 2021 года, то под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021 году, так как для физлиц налоговым событием является фактическое получение дохода.