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ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам

В ФНС объяснили, в каких случаях необходимо будет платить налог на банковские вклады
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России 24 января объяснила методику расчета не облагаемой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы годового дохода по банковским вкладам.

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Так, данная сумма рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на ключевую ставку Центрального банка, установленную на 1 января текущего года. Доходы равные или ниже этой суммы не будут облагаться НФДЛ.

В случае если доход оказывается выше, налогом должна облагаться разность дохода и свободной от НДФЛ суммы. Как уточнили в ФНС, оформлять и декларировать такие доходы не нужно.

«Главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга. <…> Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, не будут облагаться налогом доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. По итогам года ФНС рассчитает сумму налога и направит физлицу извещение об уплате НДФЛ.

«С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки», — добавили в ФНС.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчики должны до 1 декабря 2022 года.

О вступлении в силу соответствующей нормы закона стало известно 18 декабря. Согласно нововведению, НДФЛ в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей, то есть россияне в 2022 году будут платить налог с процентного дохода, превышающего 85 тыс. рублей.

Как рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, дата заключения банковского договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы подоходного налога проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

С вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока, есть нюанс. Если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались до 2021 года, то под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021 году, так как для физлиц налоговым событием является фактическое получение дохода.

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