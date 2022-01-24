Сроки оплаты льготного проездного увеличили в Тверской области

В Тверской области февраля 2022 года изменены сроки оплаты льготного проезда в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Теперь пополнить социальную карту для льготного проезда можно с 5-го числа предшествующего месяца по 4-е число (включительно) месяца предоставления льготы.

К примеру, льготный проезд в феврале 2022 можно оплатить до 4 февраля включительно. Как уточняют Тверские ведомости, сроки изменены по многочисленным просьбам пассажиров-льготников. Внесены изменения в правовые акты региона, регулирующие вопросы предоставления льготного проезда.

В сентябре 2021 года в Твери, Ржеве, Кимрах и Ржевском районе появились школьные проездные карты. Транспортную карту можно купить в отделениях «Почты России» и в киосках «Тверьсоюзпечать». Залоговая стоимость — 50 рублей. Учащиеся должны зарегистрировать карту в школе и получить справку. Ее надлежит показывать при проверке оплаты проезда.