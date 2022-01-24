Выброшенных в мусорный контейнер шиншилл спасли в Ульяновске

В селе Луговое Железнодорожного района Ульяновска местный житель, выбрасывая мусор, обнаружил в контейнере мешок с живыми и мертвыми шиншиллами. Волонтеры прибыли на место, отловили 14 грызунов, доставили их в ветеринарную клинику и организовали сбор средств на клетки и корм.

Животным удалось спастись, так как они смогли смогли прогрызть себе выход из мешка. Часть шиншилл погибли от холода, кого-то загрызли собаки, пишет ulpravda.ru. Несколько зверьков имеют полученные ранее незначительные для их жизни увечья: у кого-то нет хвостика, а у кого-то лапки. Это является следствием неправильного скученного содержания животных, так как в стрессовых ситуациях они начинают конфликтовать друг с другом.

На звероферме Baltic Devon Mink под городом Бауска в Латвии, где содержатся 100 тыс. норок, выявили неконтролируемую мутацию коронавируса, который, исходя из результатов исследований, неоднократно передавался от человека к животным и обратно. Об этом сообщалось 11 декабря. Сотрудники фермы и выращиваемые там норки заражались инфекцией в течение нескольких месяцев, в то время как в мире доминировал штамм «Дельта».