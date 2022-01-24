Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Власти Ленобласти усилили ограничения из-за COVID-19
Мир
Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны
Общество
Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки
Мир
Секретарь СНБО призвал СМИ не сеять панику вокруг ситуации на Украине
Общество
Врачи стали чаще диагностировать коронавирус у детей в Подмосковье
Мир
Немецкий политолог оценил статью WSJ о «пророссийской» политике ФРГ
Страна
Число туристов на новогодних каникулах удвоилось в Мурманской области
Мир
Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе

Спортцентр «Авангард» модернизируют в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске намерены модернизировать спортивный центр «Авангард» со стадионом, бассейном и залом игровых видов спорта. О планах и уже проделанной работе губернатору Александру Буркову рассказал глава дирекции по управлению спортивными сооружениями Игорь Слабунов.

С начала 2022 года учреждение сменило форму управления и перешло из рук некоммерческой организации «Авангард» обратно в бюджет. Договор безвозмездного пользования был расторгнут по поручению губернатора. Сейчас объект находится в ведении дирекции по управлению спортсооружениями, пишет ИА «Город55».

По словам ее главы Игоря Слабунова, помещения центра перешли к ним в плачевном состоянии. Аналогичный вердикт был вынесен инвентарю и коммуникациям. Глава области потребовал тогда привести имущество в соответствие нормам, обновить материально-техническую базу.

Слабунов рассказал, что в январе для бассейна «Авангард» уже закупили современную станцию автоматического дозирования и водоподготовки, которой не было раньше. Обновление начнется с 1 февраля и займет три недели. Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», в приоритете у специалистов сейчас стоит модернизация и вывод объектов на новый современный уровень.

«К сожалению, прежняя организация, которой было доверено управление этими сооружениями, показала себя не эффективно. <…> На сегодняшний день у нас установлен жесткий контроль — мы занимаемся первостепенным обновлением материально-технической базы и делаем всё необходимое для того, чтобы привести объекты в соответствие с нормами», — прокомментировал замминистра спорта Иван Колесник.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022