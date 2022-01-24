Спортцентр «Авангард» модернизируют в Омске

В Омске намерены модернизировать спортивный центр «Авангард» со стадионом, бассейном и залом игровых видов спорта. О планах и уже проделанной работе губернатору Александру Буркову рассказал глава дирекции по управлению спортивными сооружениями Игорь Слабунов.

С начала 2022 года учреждение сменило форму управления и перешло из рук некоммерческой организации «Авангард» обратно в бюджет. Договор безвозмездного пользования был расторгнут по поручению губернатора. Сейчас объект находится в ведении дирекции по управлению спортсооружениями, пишет ИА «Город55».

По словам ее главы Игоря Слабунова, помещения центра перешли к ним в плачевном состоянии. Аналогичный вердикт был вынесен инвентарю и коммуникациям. Глава области потребовал тогда привести имущество в соответствие нормам, обновить материально-техническую базу.

Слабунов рассказал, что в январе для бассейна «Авангард» уже закупили современную станцию автоматического дозирования и водоподготовки, которой не было раньше. Обновление начнется с 1 февраля и займет три недели. Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», в приоритете у специалистов сейчас стоит модернизация и вывод объектов на новый современный уровень.

«К сожалению, прежняя организация, которой было доверено управление этими сооружениями, показала себя не эффективно. <…> На сегодняшний день у нас установлен жесткий контроль — мы занимаемся первостепенным обновлением материально-технической базы и делаем всё необходимое для того, чтобы привести объекты в соответствие с нормами», — прокомментировал замминистра спорта Иван Колесник.